Иран представил новую ракету ПВО большой дальности - СМИ

Военные Ирана продемонстрировали новую мобильную ракету класса "поверхность-воздух" большой дальности собственной разработки, сообщили иранские СМИ в четверг.

Государственное телевидение Ирана показало президента страны Хасана Рухани, присутствующего на церемонии презентации ракетной системы Bavar-373, которую иранские СМИ назвали конкурентом российского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Демонстрация нового ракетного комплекса прошла в День оборонной промышленности Ирана - 22 августа.

Наблюдатели обратили внимание, что американский разведывательный беспилотник был сбит в июне именно ракетой "поверхность-воздух".