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Регион 22.08.2019 10:15

Иран представил новую ракету ПВО большой дальности - СМИ

Военные Ирана продемонстрировали новую мобильную ракету класса "поверхность-воздух" большой дальности собственной разработки, сообщили иранские СМИ в четверг.

Государственное телевидение Ирана показало президента страны Хасана Рухани, присутствующего на церемонии презентации ракетной системы Bavar-373, которую иранские СМИ назвали конкурентом российского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Демонстрация нового ракетного комплекса прошла в День оборонной промышленности Ирана - 22 августа.

Наблюдатели обратили внимание, что американский разведывательный беспилотник был сбит в июне именно ракетой "поверхность-воздух".

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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]