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Дальнее зарубежье 22.08.2019 11:26

Китай планирует эксперимент с запретом на въезд автомобилей с бензиновыми двигателями в определенные зоны

В Китае в экспериментальном порядке могут быть определены специальные зоны, куда будет запрещен въезд автомобилям с двигателями, работающими на бензине, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.

В документе, размещенном на сайте ведомства, говорится, что местные власти должны сначала проанализировать такие факторы, как рыночный спрос и уровни выбросов, чтобы решить, следует ли проводить эксперимент в их районах.

Министерство может подготовить график поэтапного отказа от автомобилей, работающих на бензине.

Южная китайская островная провинция Китая Хайнань заявила в марте, что планирует прекратить продажу бензиновых автомобилей к 2030 году.

Правительство поощряет продажи электромобилей в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, но чиновники из автомобильной промышленности сомневаются, что это сможет стимулировать полный отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания, учитывая климатические различия и степень загрязнения окружающей среды в регионах страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, АВТОМОБИЛИ, ДВИГАТЕЛИ, ЭКСПЕРИМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]