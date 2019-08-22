Китай планирует эксперимент с запретом на въезд автомобилей с бензиновыми двигателями в определенные зоны

В Китае в экспериментальном порядке могут быть определены специальные зоны, куда будет запрещен въезд автомобилям с двигателями, работающими на бензине, сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.
В документе, размещенном на сайте ведомства, говорится, что местные власти должны сначала проанализировать такие факторы, как рыночный спрос и уровни выбросов, чтобы решить, следует ли проводить эксперимент в их районах.
Министерство может подготовить график поэтапного отказа от автомобилей, работающих на бензине.
Южная китайская островная провинция Китая Хайнань заявила в марте, что планирует прекратить продажу бензиновых автомобилей к 2030 году.
Правительство поощряет продажи электромобилей в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды, но чиновники из автомобильной промышленности сомневаются, что это сможет стимулировать полный отказ от традиционных двигателей внутреннего сгорания, учитывая климатические различия и степень загрязнения окружающей среды в регионах страны.
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