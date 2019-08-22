Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0258 GBR   2.0603 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.68 -0.45 Brent 60.30 0.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.08.2019 10:17

Миссия НАТО сообщила о гибели двух американских военных в Афганистане

Двое военнослужащих США были убиты в Афганистане в минувшую среду, говорится в сообщении, опубликованном на сайте миссии НАТО "Решительная поддержка" в четверг.

Обстоятельства гибели и имена погибших военных не сообщаются.

"В соответствии с политикой Министерства обороны США имена военнослужащих, убитых в бою, не разглашаются в течение 24 часов после уведомления ближайших родственников", - говорится в сообщении.

По данным афганских СМИ, в 2019 году в Афганистане погибли не менее 15 военнослужащих США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, США, ВОЕННЫЕ, ГИБЕЛЬ


Похожие новости


В Афганистане погибли двое американских военных - Миссия НАТО Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю Болтон отметил важную роль Узбекистана в интеграции Афганистана в центральноазиатский регион США решительно осуждают теракт в Кабуле - Белый дом США пора уходить из Афганистана, заплатив "за разбитую посуду" - Кабулов Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]