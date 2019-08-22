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Дальнее зарубежье 22.08.2019 10:35

Один человек погиб, еще восемь пострадали при пожаре в больнице в пригороде Парижа

Пожар произошел в ночь на четверг в здании больницы в городе Кретей, расположенном в парижском пригороде, сообщают местные СМИ.

Один человек погиб, еще восемь получили травмы. Среди пострадавших - четверо пожарных.

Огонь охватил десять этажей. В ликвидации пожара задействовали около 100 пожарных. Им удалось взять возгорание под контроль только к утру четверга. Из здания сотрудники спасательных служб эвакуировали десятки человек.

На данный момент причина пожара неизвестна.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]