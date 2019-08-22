Один человек погиб, еще восемь пострадали при пожаре в больнице в пригороде Парижа

Пожар произошел в ночь на четверг в здании больницы в городе Кретей, расположенном в парижском пригороде, сообщают местные СМИ.

Один человек погиб, еще восемь получили травмы. Среди пострадавших - четверо пожарных.

Огонь охватил десять этажей. В ликвидации пожара задействовали около 100 пожарных. Им удалось взять возгорание под контроль только к утру четверга. Из здания сотрудники спасательных служб эвакуировали десятки человек.

На данный момент причина пожара неизвестна.