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Дальнее зарубежье 22.08.2019 12:02

В Сеуле рассчитывают на скорое возобновление переговоров США-КНДР

Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР по ядерному вопросу могут в скором времени возобновиться, заявил в четверг заместитель главы отдела национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Ким Хен Чон, чьи слова приводит агентство "Ренхап".

"У меня создалось впечатление, что диалог между Северной Кореей и США в скором времени начнется", - заявил Ким Хен Чон по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Биганом.

Он также отметил, что США и Южная Корея тесно сотрудничают по вопросу ядерных переговоров.

Северная Корея заявила в четверг, что не заинтересована в диалоге, пока Южная Корея и Соединенные Штаты продолжают военные угрозы против нее.

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, США, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]