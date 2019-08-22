В Сеуле рассчитывают на скорое возобновление переговоров США-КНДР

Переговоры на рабочем уровне между США и КНДР по ядерному вопросу могут в скором времени возобновиться, заявил в четверг заместитель главы отдела национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Ким Хен Чон, чьи слова приводит агентство "Ренхап".

"У меня создалось впечатление, что диалог между Северной Кореей и США в скором времени начнется", - заявил Ким Хен Чон по итогам встречи со спецпредставителем США Стивеном Биганом.

Он также отметил, что США и Южная Корея тесно сотрудничают по вопросу ядерных переговоров.

Северная Корея заявила в четверг, что не заинтересована в диалоге, пока Южная Корея и Соединенные Штаты продолжают военные угрозы против нее.

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель.