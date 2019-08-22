Манат укрепился к евро, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 22 августа ЦБА определил 1,884 манат/1EUR (21 августа - 1,8859 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 августа установил 0,0258 манат/1RUB (21 августа - 0,0256 манат/1RUB).

А. Мамедов