Посольство Украины в США призывает лидеров стран "Большой семерки" не отступать от своих принципов и совместными усилиями заставить Россию вернуться к "конструктивному поведению".
"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Группу семи"", - сказано в сообщении украинского посольства в США на странице в соцсети Фейсбук.
"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в сообщении посольства Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".
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