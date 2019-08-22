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СНГ 22.08.2019 11:43

Киев призывает лидеров G7 заставить Россию "уважать мировой порядок"

Посольство Украины в США призывает лидеров стран "Большой семерки" не отступать от своих принципов и совместными усилиями заставить Россию вернуться к "конструктивному поведению".

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Группу семи"", - сказано в сообщении украинского посольства в США на странице в соцсети Фейсбук.

"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в сообщении посольства Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, G7, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]