МиГ-29 ВВС Азербайджана перед падением в Каспий столкнулся со стаей птиц – Минобороны

Истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана потерпел в июле крушение в результате столкновение во время полета со стаей птиц, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

«В заключении «Комиссии по расследованию авиационного происшествия» отмечается, что привлеченный к учебно-тренировочным полетам истребитель до крушения был в полной боевой готовности и исправном состоянии. До падения в Каспийское море истребитель столкнулся в воздухе с инородным телом (птицей или стаей птиц), в результате чего пилот получил ранения»,- говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе расшифровки данных "черного ящика" выяснилось, что с целью предотвращения аварии пилот самолета попытался восстановить управление.

«Полученное тяжелое ранение сделали это невозможным, что привело к крушению истребителя", - отмечается в сообщении.

Полковник-лейтенант (подполковник) Атакишиев был военным пилотом ВВС Азербайджана. 34-летний пилот был одним из опытнейших военных летчиков ВВС республики, имеет боевые награды. Атакишиев также снялся в документальном фильме "Shahinler" (Соколы), где выполнял фигуры высшего пилотажа, балансируя на грани человеческих возможностей.

Связь с истребителем Атакишиева оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета в ночное время. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

В связи с инцидентом, Минобороны приостановило полеты для всех авиационных средств ВВС Азербайджана до выяснения причин крушения МиГ-29.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.

20 августа спасатели извлекли из Каспийского моря тело пилота вместе с фрагментами истребителя. А днем ранее, поисковая группа обнаружила "черный ящик" МиГ-29. Его техническое состояние изучают специалисты для извлечения информации, содержащейся в памяти устройства.

Ф.Исазаде