Бизнесмены из Костромы посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Бизнес-миссия предпринимателей Костромской области РФ посетит Азербайджан 26-29 августа.

Деловую поездку по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» организует региональное Агентство инвестиций и развития предпринимательства при поддержке ассоциации малых и средних экспортеров и Российского экспортного центра.

«Бизнес-миссия позволит предпринимателям установить новые деловые контакты и договориться о поставках своей продукции за рубеж», - отмечается в информации агентства.

В программе поездки в Баку для российских компаний запланированы многочисленные мероприятия: индивидуальные переговоры с потенциальными деловыми партнерами из Азербайджана, биржа контактов с заинтересованными в сотрудничестве компаниями, посещение местных предприятий, встреча с региональным представителем Российского экспортного центра.

Каждый участник бизнес-миссии проведет не менее 5 встреч с потенциальными партнерами из Азербайджана по профилю своей деятельности.

Как сообщалось ранее, инициатором проведения промышленных миссий в Азербайджан является министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, основной целью таких миссий является "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".

Н.Аббасова