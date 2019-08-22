Бизнесмены из Костромы посетят Азербайджан для налаживания деловых контактов

Бизнес-миссия предпринимателей Костромской области РФ посетит Азербайджан 26-29 августа.
Деловую поездку по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» организует региональное Агентство инвестиций и развития предпринимательства при поддержке ассоциации малых и средних экспортеров и Российского экспортного центра.
«Бизнес-миссия позволит предпринимателям установить новые деловые контакты и договориться о поставках своей продукции за рубеж», - отмечается в информации агентства.
В программе поездки в Баку для российских компаний запланированы многочисленные мероприятия: индивидуальные переговоры с потенциальными деловыми партнерами из Азербайджана, биржа контактов с заинтересованными в сотрудничестве компаниями, посещение местных предприятий, встреча с региональным представителем Российского экспортного центра.
Каждый участник бизнес-миссии проведет не менее 5 встреч с потенциальными партнерами из Азербайджана по профилю своей деятельности.
Как сообщалось ранее, инициатором проведения промышленных миссий в Азербайджан является министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его словам, основной целью таких миссий является "налаживание сотрудничества и анализ возможности совместного производства".
Н.Аббасова
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