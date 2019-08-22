Азербайджан и Кыргызстан обсуждают детали проекта строительства парка и школы в Бишкеке

Мэр Бишкека Азиз Суракматов встретился с послом Азербайджана в Кыргызстане Идаятом Оруджевым, на которой обсуждались рабочие моменты проекта строительства парка им. Гейдара Алиева и общеобразовательной школы.

Как сообщают киргизские СМИ, градоначальник отметил, что проектная организация «Горпроект» уже завершила разработку рабочего проекта благоустройства парка им. Г. Алиева по ул. Байтик Баатыра и передала азербайджанской стороне в марте 2019 года.

Проект согласован в МП «Бишкекглавархитектура» и передан посольству Азербайджана. Площадь будущего парка составляет 5,5 гектаров. Он будет расположен в юго-восточной части, почти напротив парка на Южных воротах имени Дайыра Асанова.

Также, стороны обсудили ход подготовительных строительных работ общеобразовательной школы на 550 мест в жилмассиве «Кок-Жар» по ул. Молдокулова. Напомним, что земельный участок площадью 2,24 га передан во временное пользование азербайджанской стороне на период проектирования и строительства школы.

На данный момент разработаны архитектурно-планировочные условия, генеральный план и архитектурно-строительная часть, выполнена топографическая съемка.

Согласно проекту, помимо учебных классов в школе предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок. Также, на участке расположены спортивные площадки, зоны для отдыха для малышей и проведения учебных опытов, автостоянка.

На проектные работы инженерных сетей (ПИР) новой школы из городского бюджета выделен 1,2 млн сомов, на парк – 1 млн. сомов. Объявлены тендеры.

Непосредственно строительство самих объектов будет вестись на средства Азербайджана.

7 марта 2019 года состоялась церемония подписания Меморандумов между мэрией города Бишкек и Посольством Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике о сотрудничестве в строительстве парка имени Гейдара Алиева в городе Бишкек и о сотрудничестве в строительстве общеобразовательной школы в городе Бишкек.

Ф.Исазаде