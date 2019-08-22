Правительство Армении направит Минобороны дополнительно $4,5 млн

Правительство Армении выделяет министерству обороны республики 2 млрд 161 млн драмов ($4,5 млн) с целью улучшения условий несения боевой службы, заявил в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Речь идет о 2,1 млрд, которые мы выделяем для улучшения условий несения боевой службы. Хорошо", - сказал Пашинян на заседании правительства.
Со своей стороны министр обороны Армении Давид Тоноян предложил премьер-министру продолжить обсуждение этого вопроса в закрытом режиме.
В обосновании правительственного решения говорится, что деньги будут направлены, в том числе, на выполнение обязательств по поставкам министерству обороны в 2019 году, пополнение Вооруженных сил необходимыми средствами.
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