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Регион 22.08.2019 12:13

Правительство Армении направит Минобороны дополнительно $4,5 млн

Правительство Армении выделяет министерству обороны республики 2 млрд 161 млн драмов ($4,5 млн) с целью улучшения условий несения боевой службы, заявил в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Речь идет о 2,1 млрд, которые мы выделяем для улучшения условий несения боевой службы. Хорошо", - сказал Пашинян на заседании правительства.

Со своей стороны министр обороны Армении Давид Тоноян предложил премьер-министру продолжить обсуждение этого вопроса в закрытом режиме.

В обосновании правительственного решения говорится, что деньги будут направлены, в том числе, на выполнение обязательств по поставкам министерству обороны в 2019 году, пополнение Вооруженных сил необходимыми средствами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]