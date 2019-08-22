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Дальнее зарубежье 22.08.2019 11:41

ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после пуска ракеты из сектора Газа

Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики выпустили ракету в направлении израильских городов, сообщает в четверг газета "The Times of Israel".

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары сразу по нескольким базам военного крыла ХАМАС на территории сектора Газа.

В результате проведенного палестинцами обстрела никто не пострадал. Информации о жертвах израильского авиаудара пока не поступало.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ХАМАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]