ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС после пуска ракеты из сектора Газа

Израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики выпустили ракету в направлении израильских городов, сообщает в четверг газета "The Times of Israel".

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары сразу по нескольким базам военного крыла ХАМАС на территории сектора Газа.

В результате проведенного палестинцами обстрела никто не пострадал. Информации о жертвах израильского авиаудара пока не поступало.