ААМ провела предварительные обсуждения с Азербайджаном о сделке в рамках СРП на разработку месторождений золота

Anglo Asian Mining plc (ААМ -оператор по разработке месторождений золота в Азербайджане – ИФ) обсуждала с правительством Азербайджана возможность сделки (по купле-продаже долевого участия ААМ в контракте на разработку 6 золоторудных месторождений в стране –ИФ), говорится в заявлении компании.

«Несмотря на то, что с правительством Азербайджана и другими сторонами недавно обсуждались потенциальные сделки, такие обсуждения являются предварительными, никакие условия не обсуждались и не согласовывались. Нет никакой уверенности, что эти обсуждения приведут к каким-либо сделкам», - подчеркивается в сообщении.

Компания отмечает, что регулярно обсуждает с другими сторонами вопросы развития своей деятельности.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Азербайджана привлекло компанию OMNI в качестве консультанта для определения способа купли-продажи доли американской R.V. Investment Group Services, LLC («дочка» «Anglo Asian Mining PLC» - ИФ) в контракте на разведку, разработку и распределение добычи с 6 перспективных золоторудных месторождений - Гедабек, Гоша, Ордубадской группы месторождений (Пиязбаши, Агйурд, Шекердере, Келеки), Союлдю, Гызылбулаг и Вежнели и осуществлению этой сделки.

Согласно ранее опубликованной на сайтеwww.tender.gov.az информации, стоимость заключенного с ООО «OMNI» составляет 265 тыс. манатов ($155,9 тыс. по текущему курсу - ИФ).

Контракт типа PSA (СРП) на разработку шести золотоносных месторождений в Азербайджане был подписан бывшим Госконцерном "Азергызыл" и американской R.V. Investment Services Grouр LLC 20 августа 1997 года и утвержден Милли Меджлисом в марте 1998 года. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, R.V. Investment Services Grouр LLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота, 2,5 тыс. тонн серебра. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра – в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года – с рудника Гадир, с сентября 2017 года – рудника Угур.

В I-ом полугодии 2019 года компанией в рамках контракта с месторождения Гедабек было добыто 34,394 тыс. унций золота (рост по сравнению с январем-июнем 2018г на 3,4%), меди – 963 тонны (рост на 64,1%), серебра – 84,586 тыс. унций (спад на 0,3%). Также компанией произведено в отчетный период 5,408 тыс. тонн медного концентрата (рост в 2,2 раза).

Н.Аббасова