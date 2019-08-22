Президент Алиев утвердил изменения в Кодексе об административных правонарушениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в Кодексе об административных правонарушениях, предусматривающие взимание штрафов с профессиональных участников финансового рынка за невыплату средств регулятору.
Текст поправок в кодексе опубликован в четверг на сайте главы государства.
Согласно изменениям, статья 471 кодекса, ранее предусматривавшая штрафы за невыплату средств регулятору за проведения страхового надзора, претерпела изменения.
Согласно поправкам, теперь штрафы будут взиматься за неуплату средств соответствующему органу исполнительной власти со стороны банков и местных филиалов зарубежных банков, небанковских кредитных организаций (НБКО), участников страхового рынка, оператора почтовой связи и т.д.
Штрафы за неуплату составят 1 тыс. манатов для должностных лиц, 3 тыс. манатов – для юридических лиц.
А. Мамедов
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