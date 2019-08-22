На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4

На западе Азербайджана в четверг утром произошло землетрясение, сообщает МЧС страны.

Землетрясение ощущалось в нескольких районах.

«По данным Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, по предварительным данным в 09:41 по местному времени в 43 км к югу от Гянджинской станции на границе Кяльбаджарского-Геранбойского районов зарегистрировано землетрясение. В эпицентре землетрясение магнитуда составила 4 балла, в близлежащих районах – 3-4 балла», - подчеркивает МЧС.

Ф.Исазаде