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Происшествия 22.08.2019 12:04

На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4

На западе Азербайджана в четверг утром произошло землетрясение, сообщает МЧС страны.

Землетрясение ощущалось в нескольких районах.

«По данным Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, по предварительным данным в 09:41 по местному времени в 43 км к югу от Гянджинской станции на границе Кяльбаджарского-Геранбойского районов зарегистрировано землетрясение. В эпицентре землетрясение магнитуда составила 4 балла, в близлежащих районах – 3-4 балла», - подчеркивает МЧС.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]