Alibaba откладывает размещение акций в Гонконге из-за акций протеста - СМИ

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. отложил планы размещения акций в Гонконге из-за продолжающихся там третий месяц подряд протестов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Предполагалось, что размещение акций Alibaba пройдет в ближайшие недели, однако компания решила перенести его в связи с политической неопределенностью и отсутствием стабильности на финансовом рынке Гонконга, отмечают источники.
Решение об отсрочке размещения акций было принято советом директоров Alibaba в последние дни, сообщил один из источников. По его словам, руководство компании заняло выжидательную позицию, с учетом того, что обстановка может быстро поменяться.
Alibaba планирует вернуться к плану размещения акций в Гонконге позднее в этом году в случае ослабления политической напряженности, однако никаких временных рамок себе не ставит, отметил источник.
В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. В июне текущего года появилась информация о том, что компания в конфиденциальном порядке подала документы на получение листинга в Гонконге - обычно подача таких документов дает компании 6 месяцев на размещение акций.
Предполагалось, что Alibaba разместит в Гонконге акции на сумму не менее $10 млрд.
Еще один информированный источник WSJ сообщил, что руководство Alibaba стремится фокусироваться на ключевых для компании направлениях бизнеса и не спешит привлекать новый капитал. По его словам, неблагоприятная рыночная среда и политическая неопределенность в Гонконге стали факторами, заставившим компанию отложить планируемое размещение.
За последнее время это уже второе крупное размещение акций, срывающееся в Гонконге. Так, в июле Anheuser-Busch InBev SA отказалась от планов проведения IPO своего азиатского бизнеса, объем размещения, как ожидалось, мог составить порядка $10 млрд.
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