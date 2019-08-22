Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0258 GBR   2.0603 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.68 -0.45 Brent 60.30 0.27

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.08.2019 12:27

Alibaba откладывает размещение акций в Гонконге из-за акций протеста - СМИ

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. отложил планы размещения акций в Гонконге из-за продолжающихся там третий месяц подряд протестов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Предполагалось, что размещение акций Alibaba пройдет в ближайшие недели, однако компания решила перенести его в связи с политической неопределенностью и отсутствием стабильности на финансовом рынке Гонконга, отмечают источники.

Решение об отсрочке размещения акций было принято советом директоров Alibaba в последние дни, сообщил один из источников. По его словам, руководство компании заняло выжидательную позицию, с учетом того, что обстановка может быстро поменяться.

Alibaba планирует вернуться к плану размещения акций в Гонконге позднее в этом году в случае ослабления политической напряженности, однако никаких временных рамок себе не ставит, отметил источник.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. В июне текущего года появилась информация о том, что компания в конфиденциальном порядке подала документы на получение листинга в Гонконге - обычно подача таких документов дает компании 6 месяцев на размещение акций.

Предполагалось, что Alibaba разместит в Гонконге акции на сумму не менее $10 млрд.

Еще один информированный источник WSJ сообщил, что руководство Alibaba стремится фокусироваться на ключевых для компании направлениях бизнеса и не спешит привлекать новый капитал. По его словам, неблагоприятная рыночная среда и политическая неопределенность в Гонконге стали факторами, заставившим компанию отложить планируемое размещение.

За последнее время это уже второе крупное размещение акций, срывающееся в Гонконге. Так, в июле Anheuser-Busch InBev SA отказалась от планов проведения IPO своего азиатского бизнеса, объем размещения, как ожидалось, мог составить порядка $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОНКОНГ, ALIBABA, АКЦИИ, РАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Alibaba изучает возможность получения листинга в Гонконге, может привлечь $20 млрд - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]