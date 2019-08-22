Дамаск открыл гуманитарный коридор для желающих покинуть Идлиб и Хаму- СМИ

Сирийские власти открыли гуманитарных коридор для мирных граждан, которые хотят покинуть занятые боевиками части провинций Идлиб и Хама, передает в четверг агентство САНА.

"Сирийская армия открыла гуманитарный коридор в районе (населенного пункта - ИФ) Суран на севере провинции Хама для выхода мирного населения из районов на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб, находящихся под контролем террористов", - сообщает агентство со ссылкой на источник в МИД Сирии.

В заявлении отмечается, что гражданам, покидающим свои дома, предоставят жилье, продовольствие и медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что армия Сирии полностью блокировала все пути снабжения боевиков, занимающих позиции в южной части сирийкой провинции Идлиб и на севере соседней провинции Хама.