Дамаск открыл гуманитарный коридор для желающих покинуть Идлиб и Хаму- СМИ

Сирийские власти открыли гуманитарных коридор для мирных граждан, которые хотят покинуть занятые боевиками части провинций Идлиб и Хама, передает в четверг агентство САНА.
"Сирийская армия открыла гуманитарный коридор в районе (населенного пункта - ИФ) Суран на севере провинции Хама для выхода мирного населения из районов на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб, находящихся под контролем террористов", - сообщает агентство со ссылкой на источник в МИД Сирии.
В заявлении отмечается, что гражданам, покидающим свои дома, предоставят жилье, продовольствие и медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что армия Сирии полностью блокировала все пути снабжения боевиков, занимающих позиции в южной части сирийкой провинции Идлиб и на севере соседней провинции Хама.
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
Импорт в I полугодии сигарет в Азербайджан из России сократился на 48,5%, с Украины – на 20,6%
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 1,7%
Миссия МАГАТЭ провела обзор обеспечения безопасности БелАЭС перед ее запуском
ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4
Азербайджан и Кыргызстан обсуждают детали проекта строительства парка и школы в Бишкеке
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США