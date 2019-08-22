В Армении подтверждены восемь случаев заражения людей сибирской язвой

До восьми человек увеличилось число заразившихся сибирской язвой в селе Геховит в 130 км к западу от Еревана, сообщает в четверг пресс-служба Минздрава Армении.

По данным ведомства, ранее сибирская язва была выявлена у пяти жителей села Геховит Гегаркуникской области Армении, в четверг диагноз был лабораторно подтвержден у еще троих местных жителей.

Все больные проходят лечение, отметили в ведомстве.