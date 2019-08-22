Азербайджан в I полугодии сократил импорт картофеля из России на 4,3%, экспорт - на 13,3%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года сократил экспорт картофеля на 24.6%, при этом увеличил импорт данной продукции на 13.6%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"В I-ом полугодии 2019 года Азербайджан экспортировал 61,555 тыс. тонн картофеля на сумму $26 млн 785,51 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении сократился на 24,6%, в стоимостном - на 24,4%", - отметили в правительстве.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, за январь-июнь в Россию экспортировано 55,786 тыс. тонн картофеля (спад на 13,3%) на сумму $25 млн 76,18 тыс. (спад на 13%).

При этом, за январь-июнь в Азербайджан импортировано 91,442 тыс. тонн картофеля (рост на 13,6%) на сумму $23,886 млн (рост на 16,8%).

Основными поставщиками картофеля в Азербайджан стали Россия, Иран и Пакистан. В частности, Россия поставила 38,197 тыс. тонн (на $9 млн 181,03 тыс.), Иран -35,917 тыс. тонн картофеля (на сумму $8 млн 719,95 тыс.), Пакистан - 8,352 тыс. тонн (на $2,5 млн.). При этом импорт картофеля из РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в количественном выражении на 4,3%, в стоимостном - на 13%.

Как сообщалось, в 2108 году Азербайджан экспортировал 66,563 тыс. тонн картофеля на сумму $29 млн 627,54 тыс.

Б.Рустамбеков