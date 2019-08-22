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Происшествия 22.08.2019 12:29

ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет

Сотрудники Южного главного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли 46,6 тыс. сигарет различных марок, сообщили Интерфакс-Азербайджан в ГТК.

"Сигареты марок «Senator», «Milano» и «Kent» находились в салоне и прицепе принадлежащего гражданину Азербайджана автомобиля марки «МАЗ»", - отметили в ГТК.

По факту ведется расследование.

А.Мамедов

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Тэги: ТАМОЖНЯ, СИГАРЕТЫ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]