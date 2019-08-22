ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет

Сотрудники Южного главного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли 46,6 тыс. сигарет различных марок, сообщили Интерфакс-Азербайджан в ГТК.

"Сигареты марок «Senator», «Milano» и «Kent» находились в салоне и прицепе принадлежащего гражданину Азербайджана автомобиля марки «МАЗ»", - отметили в ГТК.

По факту ведется расследование.

А.Мамедов