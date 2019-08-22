ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет

Сотрудники Южного главного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана изъяли 46,6 тыс. сигарет различных марок, сообщили Интерфакс-Азербайджан в ГТК.
"Сигареты марок «Senator», «Milano» и «Kent» находились в салоне и прицепе принадлежащего гражданину Азербайджана автомобиля марки «МАЗ»", - отметили в ГТК.
По факту ведется расследование.
А.Мамедов
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
Импорт в I полугодии сигарет в Азербайджан из России сократился на 48,5%, с Украины – на 20,6%
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 1,7%
Миссия МАГАТЭ провела обзор обеспечения безопасности БелАЭС перед ее запуском
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Парламент Косово объявил о самороспуске
Турецкий наблюдательный полностью окружен сирийскими военными в Идлибе - СМИ
ВВС Сирии обстреляли место дислокации турецкого наблюдательного пункта в Идлибе - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США