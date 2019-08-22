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Транспорт и связь 22.08.2019 12:35

ASCO запускает фидерные грузоперевозки по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) до 20 сентября отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца, говорится в сообщении общества.

Договоренность об организации фидерных грузоперевозок между портами Батуми и Констанца с участием судна ASCO была достигнута в ходе заседания рабочей группыобъединения юридических лиц«Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут»» в Тбилиси.

«В ходе встречи обсуждался вопрос создания контейнерного маршрута между черноморскими портами Батуми (Грузия) и Констанца (Румыния) и приняты соответствующие решения. По соглашению сторон, Азербайджанское каспийское морское пароходство отправит фидерное судно в тестовый рейс до 20 сентября 2019 года», - отмечается в информации.

По данным ASCO, судно будет выходить в рейс через каждые 10 дней (3 раза в месяц). С увеличением объема грузов предусматривается регулярное увеличение и числа фидерных судов на маршруте и количества рейсов.

«По контейнерному маршруту Батуми-Констанца предусматривается транспортировка грузов, перевозимых транзитом по направлениям Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия - Европа. Ожидается, что благодаря новому контейнерному маршруту, сократится срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям. Это, в свою очередь повысит привлекательность Транскаспийского международного транспортного маршрута, проходящего через Черное море, и увеличит объем транзитных контейнерных грузоперевозок через территорию Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.

В заседании рабочей группы приняли участие глава ASCO Рауф Велиев, а также представители железнодорожных ведомств и морского транспорта Грузии, Румынии и Казахстана.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

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Тэги: КОНТЕЙНЕРЫ, РЕЙС, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]