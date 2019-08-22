ASCO запускает фидерные грузоперевозки по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца

ЗАО «Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO) до 20 сентября отправит фидерное судно в тестовый рейс по Черноморскому контейнерному маршруту Батуми-Констанца, говорится в сообщении общества.
Договоренность об организации фидерных грузоперевозок между портами Батуми и Констанца с участием судна ASCO была достигнута в ходе заседания рабочей группыобъединения юридических лиц«Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут»» в Тбилиси.
«В ходе встречи обсуждался вопрос создания контейнерного маршрута между черноморскими портами Батуми (Грузия) и Констанца (Румыния) и приняты соответствующие решения. По соглашению сторон, Азербайджанское каспийское морское пароходство отправит фидерное судно в тестовый рейс до 20 сентября 2019 года», - отмечается в информации.
По данным ASCO, судно будет выходить в рейс через каждые 10 дней (3 раза в месяц). С увеличением объема грузов предусматривается регулярное увеличение и числа фидерных судов на маршруте и количества рейсов.
«По контейнерному маршруту Батуми-Констанца предусматривается транспортировка грузов, перевозимых транзитом по направлениям Европа-Китай-Европа и Европа - Центральная Азия - Европа. Ожидается, что благодаря новому контейнерному маршруту, сократится срок доставки грузов, следующих по указанным направлениям. Это, в свою очередь повысит привлекательность Транскаспийского международного транспортного маршрута, проходящего через Черное море, и увеличит объем транзитных контейнерных грузоперевозок через территорию Азербайджана», - подчеркивается в сообщении.
В заседании рабочей группы приняли участие глава ASCO Рауф Велиев, а также представители железнодорожных ведомств и морского транспорта Грузии, Румынии и Казахстана.
ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.
Н.Аббасова
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