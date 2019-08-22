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АПК 22.08.2019 12:57

Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт яблок в Россию на 52%, выручку на 43%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал свежих яблок на $16 млн 257,34 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

"В январе-июне Азербайджан экспортировал 39,355 тыс. тонн яблок на сумму $16 млн 257,33 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 57,8%, в стоимостном на 49,4%", - отметили в правительстве.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, в I-ом полугодии 2019 года в РФ экспортировано 37,354 тыс. тонн свежих яблок (рост на 52,4%) на сумму $15 млн. 259,33 тыс. (рост на 43%). В целом, на РФ пришлось 95% экспорта яблок из Азербайджана за январь-июнь 2019 года.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 89,866 тыс. тонн яблок на $38 млн 37,17 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию - 82,398 тыс. тонн на сумму $34 млн. 548,26 тыс.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЯБЛОКИ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]