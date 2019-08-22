Азербайджан увеличил в I полугодии экспорт яблок в Россию на 52%, выручку на 43%

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал свежих яблок на $16 млн 257,34 тыс., сообщили "Интерфакс- Азербайджан" в правительстве.

"В январе-июне Азербайджан экспортировал 39,355 тыс. тонн яблок на сумму $16 млн 257,33 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт в количественном выражении увеличился на 57,8%, в стоимостном на 49,4%", - отметили в правительстве.

Основной экспорт пришелся на Россию. В частности, в I-ом полугодии 2019 года в РФ экспортировано 37,354 тыс. тонн свежих яблок (рост на 52,4%) на сумму $15 млн. 259,33 тыс. (рост на 43%). В целом, на РФ пришлось 95% экспорта яблок из Азербайджана за январь-июнь 2019 года.

Азербайджан в 2018 году экспортировал 89,866 тыс. тонн яблок на $38 млн 37,17 тыс. Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию - 82,398 тыс. тонн на сумму $34 млн. 548,26 тыс.

Б.Рустамбеков