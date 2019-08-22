Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.884 RUR   0.0258 GBR   2.0603 TRY   0.2966

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.68 -0.45 Brent 60.30 0.27

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.08.2019 13:23

Глава МИД Армении заявил об активизации диалога между Ереваном и Вашингтоном

Политический диалог с США на высоком уровне активировался, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в четверг.

"Диалог на высоком уровне активировался. Этот уровень не упал, несмотря на то, что руководство Армении не встречалось с Трампом и Помпео", - сказал Мнацаканян.

Так министр ответил на вопрос журналистов о возможности встречи в сентябре премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.

Глава МИД Армении назвал неверными утверждения о том, что армянскому руководству не удается добиться встречи с высшим руководством США.

"Этот вопрос всегда находится в повестке, и встречи будут тогда, когда будут", - отметил Мнацаканян.

Ранее Пашинян заявил, что в сентябре отправится в США и встретится с армянской общиной Лос-Анджелеса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, США, ДИАЛОГ, АКТИВИЗАЦИЯ


Похожие новости


Армения придает большое значение содействию США в карабахском урегулировании - Пашинян Глава МИД Армении перед встречей с азербайджанским коллегой обсудил в Вашингтоне ход мирного процесса США готовы содействовать налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией - Болтон Посол США в Ереване отмечает позитивные сдвиги после армянско-азербайджанских контактов по Карабаху США надеются на продолжение мирных переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту – посол Трамп заявил о желании видеть Армению мирно сосуществующей с соседями

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]