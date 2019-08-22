Глава МИД Армении заявил об активизации диалога между Ереваном и Вашингтоном

Политический диалог с США на высоком уровне активировался, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в четверг.
"Диалог на высоком уровне активировался. Этот уровень не упал, несмотря на то, что руководство Армении не встречалось с Трампом и Помпео", - сказал Мнацаканян.
Так министр ответил на вопрос журналистов о возможности встречи в сентябре премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.
Глава МИД Армении назвал неверными утверждения о том, что армянскому руководству не удается добиться встречи с высшим руководством США.
"Этот вопрос всегда находится в повестке, и встречи будут тогда, когда будут", - отметил Мнацаканян.
Ранее Пашинян заявил, что в сентябре отправится в США и встретится с армянской общиной Лос-Анджелеса.
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