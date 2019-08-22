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Транспорт и связь 22.08.2019 13:25

Бакметрополитен запустил на линии вторую партию новых вагонов, полученных от Метровагонмаш

ЗАО «Бакинский метрополитен» в четверг запустил на линию вторую партию из 10 вагонов модели «81-765.Б/766.Б» производства российского ОАО «Метровагонмаш» (входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг», ТМХ).

«Контракт с «Метровагонмаш» предусматривает получение в течение 2019 года для Бакметрополитена 30 вагонов 4-го поколения модели «81-765.Б/766.Б. При этом, 10 вагонов были запущены на линию 2 июля. Еще 10 вагонов были доставлены в Азербайджан в июле, где с ними проведены соответствующие наладочные и испытательные работы. Оставшиеся 10 вагонов будут доставлены в Азербайджан до конца августа и после наладки, чистки и испытаний, в сентябре будут запущены на линию», - отмечается в информации.

По данным метрополитена, с учетом данного контракта, общее число вагонов 4-го поколения на балансе Бакметрополитена достигнет 55.

Как сообщалось, срок эксплуатации вагонов модели «81-765.Б/766.Б» составляет 30 лет. Максимальная скорость движения составов - 90 км/ч, мощность двигателя - 170 кВт. Головной вагон имеет 38 сидячих мест, остальные - по 44. В целом головной вагон может перевозить 315 пассажиров, остальные – 329. Применение в вагонах светодиодного освещения снижает расход электроэнергии на 50%, увеличивает срок их эксплуатации на 75%.

По данным Бакметрополитена, по сравнению с подвижным составом предыдущих моделей, новые поезда имеют расширенные дверные проемы, а также обеспечивается сквозной проход через весь состав. Для вагонов Бакинского метро разработана оригинальная цветографическая схема, используется адаптированная к местным условиям информационная система.

Бакметрополитен и «Метровагонмаш» 30 января 2019 года заключили договор на производство вагонов модели «81-765.Б/766.Б». Контракт предусматривает поставку в Азербайджан до конца текущего года 6 пятивагонных поездов. Каждый состав будет включать два головных моторных вагона с кабиной управления и три промежуточных моторных вагона.

В поездах 81-765.Б/766.Б используется новая система светового оповещения об открытии и закрытии дверей. Конструкция обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, вагоны оснащены системами кондиционирования и вентиляции, розетками для зарядки электронных устройств пассажиров. В салонах головных вагонов предусмотрены площадки для размещения колясок и велосипедов.

АО «Метровагонмаш» с 1967 года поставляет подвижной состав для «Бакметрополитена». В настоящее время в Бакинском метро эксплуатируется порядка 300 вагонов метро мытищинского завода.

В 2015 году Трансмашхолдинг передал Бакинскому метрополитену три пятивагонных состава модели «81-760.Б/761.Б/763.Б» со сквозным проходом. В 2018 году холдинг поставил бакинскому метро два пятивагонных состава модели «81-765/766».

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, ВАГОНЫ, ВВОД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]