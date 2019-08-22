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СНГ 22.08.2019 13:44

Украинский боксер Усик и россиянин Федосов проведут бой в Чикаго 12 октября - СМИ

В первом бое в супертяжелом весе украинец Александр Усик встретится с российским боксером Андреем Федосовым. Они сразятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает isport.ua со ссылкой на BoxingScene.

Федосов провел на профессиональном ринге 34 боя, в которых одержал 31 победу, из них 25 досрочных.

Ранее команда Федосова отказала украинцу, желая сперва провести промежуточный бой, но, видимо, команды продолжили переговоры и сумели договориться.

Ожидалось, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с ветераном из Камеруна Карлосом Такамом, но Усик травмировался, а затем Такам подписал контракт с промоутером Джо Дегуардией (Star Boxing) и отказался от боя с украинцем.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец победил Андрея Князева и Мурата Гассиева, сообщает isport.ua .

Усик провел на ринге 16 боев, все выиграл, нокаутировав своих соперников 12 раз.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, БОКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]