Украинский боксер Усик и россиянин Федосов проведут бой в Чикаго 12 октября - СМИ

В первом бое в супертяжелом весе украинец Александр Усик встретится с российским боксером Андреем Федосовым. Они сразятся 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena, сообщает isport.ua со ссылкой на BoxingScene.

Федосов провел на профессиональном ринге 34 боя, в которых одержал 31 победу, из них 25 досрочных.

Ранее команда Федосова отказала украинцу, желая сперва провести промежуточный бой, но, видимо, команды продолжили переговоры и сумели договориться.

Ожидалось, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с ветераном из Камеруна Карлосом Такамом, но Усик травмировался, а затем Такам подписал контракт с промоутером Джо Дегуардией (Star Boxing) и отказался от боя с украинцем.

Федосов может стать третьим соперником Усика из России. Ранее украинец победил Андрея Князева и Мурата Гассиева, сообщает isport.ua .

Усик провел на ринге 16 боев, все выиграл, нокаутировав своих соперников 12 раз.