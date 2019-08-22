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Регион 22.08.2019 14:03

Сирийские военные взяли Хан-Шейхун

Сирийские правительственные войска проводят в четверг "зачистку" стратегически важного города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает арабский портал "Аль-Масдар".

Основная часть боевиков ранее отступили из города.

Кроме того, военнослужащие занимаются освобождением от экстремистов ряда районов к востоку от города.

Хан-Шейхун считался основным оплотом террористов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции в Идлибе. Кроме того, контроль над этим городом важен со стратегической точки зрения, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск и Алеппо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]