Сирийские военные взяли Хан-Шейхун

Сирийские правительственные войска проводят в четверг "зачистку" стратегически важного города Хан-Шейхун (провинция Идлиб), сообщает арабский портал "Аль-Масдар".

Основная часть боевиков ранее отступили из города.

Кроме того, военнослужащие занимаются освобождением от экстремистов ряда районов к востоку от города.

Хан-Шейхун считался основным оплотом террористов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции в Идлибе. Кроме того, контроль над этим городом важен со стратегической точки зрения, так как через него проходит дорога, соединяющая Дамаск и Алеппо.