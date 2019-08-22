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Дальнее зарубежье 22.08.2019 14:16

Внук экс-главы МВД Мали осужден в РФ за кражу на съемочной площадке в Петербурге

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о крупном хищении у актеров во время съемок, осужден внук экс-министра МВД Мали.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры в четверг, в июне 26-летний Никита Мери Багайоко обокрал в северной столице костюмерный автобус. Общая стоимость похищенного им имущества оценивается более чем в 2 млн рублей.

В объединенной пресс-службе городских судов в свою очередь уточнили, что от действий Богайоко больше других пострадала актриса Мария Шумакова, известная по сериалу "Сладкая жизнь". У нее украли кольцо с бриллиантами за 893 тыс. рублей и часы "Ролекс" за 1 млн рублей.

Отмечается, что осужденный вину признал, в содеянном раскаялся.

С учетом позиции гособвинения Богайко получил 2 года 7 месяцев колонии общего режима.

Мужчина уже дважды был судим. В 2016 году Богайоко было назначено 4 года условного заключения за незаконный сбыт наркотиков, в 2018 году его приговорили к году общественных работ за незаконное хранение наркотиков.

Осужденный является внуком экс-министра внутренних дел республики Мали и сыном Хамида Богайоко, работавшего в Петербурге сантехником, который в 2013 году обвинялся в педофилии.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, КРАЖА, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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