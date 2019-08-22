Турецкий наблюдательный полностью окружен сирийскими военными в Идлибе - СМИ

Наблюдательный пункт турецких военных близ сирийского города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) оказался полностью окружен сирийскими правительственными войсками, сообщает в четверг арабский портал "Аль-Масдар".

Пункт расположен к югу от Хан-Шейхуна. Согласно опубликованной порталом карте, район, в котором расположены турецкие военные, а также - три небольших населенных пункта, к настоящему времени полностью отрезан от отступивших на север сил сирийской оппозиции и экстремистов.

Хан-Шейхун, по данным ряда СМИ, уже находится под контролем армии Сирии. В городе проводится зачистка.

Ранее в Анкаре предупредили, что не намерены менять расположение наблюдательного пункта близ Хан-Шейхуна, несмотря на масштабное наступление сирийской армии.

Этот наблюдательный пункт оказался в центре инцидента, произошедшего ранее на этой неделе. В понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".

Согласно версии Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе. В итоге по району, через который следовала автоколонна, был нанесен авиаудар. Согласно версии Анкары, авианалет был совершен самолетами ВВС Сирии.

Как сообщалось, в Минобороны Турции осудили авиаудар по колонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.

Изначально предполагалось, что турецкие наблюдательные пункты позволят контролировать обстановку в зоне деэскалации в Идлибе. Однако в итоге в этой провинции начались активные боевые действия.