Турецкий наблюдательный полностью окружен сирийскими военными в Идлибе - СМИ

Наблюдательный пункт турецких военных близ сирийского города Хан-Шейхун (провинция Идлиб) оказался полностью окружен сирийскими правительственными войсками, сообщает в четверг арабский портал "Аль-Масдар".
Пункт расположен к югу от Хан-Шейхуна. Согласно опубликованной порталом карте, район, в котором расположены турецкие военные, а также - три небольших населенных пункта, к настоящему времени полностью отрезан от отступивших на север сил сирийской оппозиции и экстремистов.
Хан-Шейхун, по данным ряда СМИ, уже находится под контролем армии Сирии. В городе проводится зачистка.
Ранее в Анкаре предупредили, что не намерены менять расположение наблюдательного пункта близ Хан-Шейхуна, несмотря на масштабное наступление сирийской армии.
Этот наблюдательный пункт оказался в центре инцидента, произошедшего ранее на этой неделе. В понедельник сирийские СМИ сообщили, что перевозящая оружие автоколонна из Турции пересекла сирийскую границу и двинулась в сторону города Хан-Шейхун, чтобы оказать помощь террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). МИД Сирии счел такие действия Турции "вопиющим вмешательством".
Согласно версии Минобороны Турции, конвой турецкой техники следовал в направлении "наблюдательного пункта номер 9" ВС Турции в Идлибе. В итоге по району, через который следовала автоколонна, был нанесен авиаудар. Согласно версии Анкары, авианалет был совершен самолетами ВВС Сирии.
Как сообщалось, в Минобороны Турции осудили авиаудар по колонне и назвали его противоречащим договоренностям Анкары и Москвы по Сирии. Кроме этого, в министерстве заявили, что ожидают от России принятия мер по предотвращению в будущем ударов по турецким военным на территории Сирии.
Изначально предполагалось, что турецкие наблюдательные пункты позволят контролировать обстановку в зоне деэскалации в Идлибе. Однако в итоге в этой провинции начались активные боевые действия.
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
Импорт в I полугодии сигарет в Азербайджан из России сократился на 48,5%, с Украины – на 20,6%
Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 1,7%
Миссия МАГАТЭ провела обзор обеспечения безопасности БелАЭС перед ее запуском
ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4
Азербайджан и Кыргызстан обсуждают детали проекта строительства парка и школы в Бишкеке
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США