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Оборона 22.08.2019 13:34

Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с новым послом КНР в Баку Го Минь, га которой обсуждались вопросы расширения военно-технического сотрудничества (ВТС).

«Гасанов, отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается, выразил уверенность в его дальнейшем продолжении», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Минь, в свою очередь, подчеркнула, что приложит все усилия для развития азербайджано-китайских отношений, в частности сотрудничества в военной области.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также организации взаимного визита групп специалистов», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, ВТС, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]