Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в четверг встретился с новым послом КНР в Баку Го Минь, га которой обсуждались вопросы расширения военно-технического сотрудничества (ВТС).
«Гасанов, отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается, выразил уверенность в его дальнейшем продолжении», - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Минь, в свою очередь, подчеркнула, что приложит все усилия для развития азербайджано-китайских отношений, в частности сотрудничества в военной области.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между двумя странами в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также организации взаимного визита групп специалистов», - подчеркивается в информации.
Ф.Исазаде
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