AzerGold направит более $6 млн на разведочное бурение

ЗАО «AzerGold» направит более 10 млн на разведочное бурение.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, AzerGold привлекло ООО «AZ Dag-Medenistismar» в качестве бурового подрядчика. С данной компанией подписан соответствующий контракт стоимостью 10 млн 307 тыс. 1,46 манатов ($6 млн 62,942 тыс. по текущему курсу –ИФ).

При этом в материалах на сайте не указывается на каких территориях будут проведены разведочные работы.

Как сообщалось, в 2018 году AzerGold провело до 17 тыс. метров разведочно-буровых работ, металлургические, лабораторные, геотехнические, гидрологические исследования для повышения запасов подземных (сульфидных) руд на месторождении Човдар, золотоносном участке Агйохуш, перспективном участке Тюлаллар, перспективном золото-медном участке Ортакенд-Ханага. Также компания завершила подготовку предварительного ТЭО разработки месторождения полиметаллических руд Филизчай.

В 2019 году AzerGold планирует завершить разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) подземной фазы эксплуатации месторождения Човдар. Также приоритетными задачами являются проведение буровых работ и соответствующих исследований на месторождении Филизчай, перспективных участках Агйохуш, Тюлаллар и Ортакенд-Ханага.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Н.Аббасова