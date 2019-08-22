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Дальнее зарубежье 22.08.2019 14:49

Парламент Косово объявил о самороспуске

Косовские депутаты большинством голосов утвердили роспуск парламента самопровозглашенной республики, сообщает в четверг косовское издание "Газета Экспресс".

По его данным, за роспуск проголосовали 89 депутатов, один проголосовал против и еще двое воздержались.

Дата проведения внеочередных выборов пока неизвестна. По закону они должны состояться в течение 45 дней после роспуска парламента. Дату позднее должен объявить президент Хашим Тачи.

Экс-премьер Рамуш Харадинай после голосования приветствовал это решение парламента, заявив, что оно демонстрирует "политическую зрелость".

В июле Рамуш Харадинай объявил об отставке с поста премьера Косово после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге. Он отметил, что собирается принять участие в новых выборах, поскольку обвинений против него выдвинуто не было.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.

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Тэги: КОСОВО, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]