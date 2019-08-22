Парламент Косово объявил о самороспуске

Косовские депутаты большинством голосов утвердили роспуск парламента самопровозглашенной республики, сообщает в четверг косовское издание "Газета Экспресс".
По его данным, за роспуск проголосовали 89 депутатов, один проголосовал против и еще двое воздержались.
Дата проведения внеочередных выборов пока неизвестна. По закону они должны состояться в течение 45 дней после роспуска парламента. Дату позднее должен объявить президент Хашим Тачи.
Экс-премьер Рамуш Харадинай после голосования приветствовал это решение парламента, заявив, что оно демонстрирует "политическую зрелость".
В июле Рамуш Харадинай объявил об отставке с поста премьера Косово после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге. Он отметил, что собирается принять участие в новых выборах, поскольку обвинений против него выдвинуто не было.
Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.
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