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Регион 22.08.2019 13:54

В мире не будет безопасно, пока США не перейдут к рациональной политике - Рухани

Мир не станет безопасным до тех пор, пока США не начнут вести рациональную политику, заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"На логику отвечают логикой, а на силу - силой", - сказал Рухани на церемонии в честь дня оборонной промышленности в Иране, отметив, что если одна из сторон применяет силу, то "диалог не пойдет".

"Безопасности можно достичь, когда соблюдаются интересы и права других стран", подчеркнул Рухани.

Также Рухани заявил, что достичь безопасности в ближневосточном регионе не удастся без участия Ирана, так как он обладает могуществом в Ормузском проливе и Оманском заливе.

На церемонии, где выступал Рухани, Иран продемонстрировал новый зенитный ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373", который иранские СМИ часто сравнивают с российской системой ПВО С-300.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ПРЕЗИДЕНТ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]