В мире не будет безопасно, пока США не перейдут к рациональной политике - Рухани

Мир не станет безопасным до тех пор, пока США не начнут вести рациональную политику, заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"На логику отвечают логикой, а на силу - силой", - сказал Рухани на церемонии в честь дня оборонной промышленности в Иране, отметив, что если одна из сторон применяет силу, то "диалог не пойдет".

"Безопасности можно достичь, когда соблюдаются интересы и права других стран", подчеркнул Рухани.

Также Рухани заявил, что достичь безопасности в ближневосточном регионе не удастся без участия Ирана, так как он обладает могуществом в Ормузском проливе и Оманском заливе.

На церемонии, где выступал Рухани, Иран продемонстрировал новый зенитный ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373", который иранские СМИ часто сравнивают с российской системой ПВО С-300.