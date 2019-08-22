Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне 2019 года увеличился в 3 раза, инвестиции в жилстрой – на 17%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июле 2019 года, составила 3 млн 428,3 тыс. кв. метров, что в 3,1 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В июле в эксплуатацию введено 2 млн 340,6 тыс. кв. метров жилья. Столь значительный ввод в строй жилья в июле связан с реализацией указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий. Согласно указу МЧС было поручено провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.

По данным статистики, за 7 месяцев 2019 года капвложения в жилищное строительство составили 689,9 млн манатов (рост на 16,6%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.

За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).

Б.Рустамбеков