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Бизнес и законодательство 22.08.2019 14:25

Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне 2019 года увеличился в 3 раза, инвестиции в жилстрой – на 17%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июле 2019 года, составила 3 млн 428,3 тыс. кв. метров, что в 3,1 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

В июле в эксплуатацию введено 2 млн 340,6 тыс. кв. метров жилья. Столь значительный ввод в строй жилья в июле связан с реализацией указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий. Согласно указу МЧС было поручено провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.

По данным статистики, за 7 месяцев 2019 года капвложения в жилищное строительство составили 689,9 млн манатов (рост на 16,6%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.

За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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