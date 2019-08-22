Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне 2019 года увеличился в 3 раза, инвестиции в жилстрой – на 17%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-июле 2019 года, составила 3 млн 428,3 тыс. кв. метров, что в 3,1 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
В июле в эксплуатацию введено 2 млн 340,6 тыс. кв. метров жилья. Столь значительный ввод в строй жилья в июле связан с реализацией указа президента Азербайджана Ильхама Алиева об упрощении сдачи в эксплуатацию ряда многоэтажных зданий. Согласно указу МЧС было поручено провести проверку устойчивости конструкции, противопожарной безопасности и готовности к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения многоэтажных зданий, полностью достроенных и сданных в частичную эксплуатацию до 1 января 2019 года.
По данным статистики, за 7 месяцев 2019 года капвложения в жилищное строительство составили 689,9 млн манатов (рост на 16,6%).
Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2018 году, составила 2 млн 84,7 тыс. кв. метров, что на 3,3% больше показателя 2017 года.
За 2018 год капвложения в жилищное строительство составили 1 млрд 318,8 млн манатов (рост на 32,3%).
Б.Рустамбеков
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4
Азербайджан и Кыргызстан обсуждают детали проекта строительства парка и школы в Бишкеке
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Парламент Косово объявил о самороспуске
Турецкий наблюдательный полностью окружен сирийскими военными в Идлибе - СМИ
ВВС Сирии обстреляли место дислокации турецкого наблюдательного пункта в Идлибе - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США