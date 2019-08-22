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Дальнее зарубежье 22.08.2019 15:32

Япония готова обсуждать возвращение России в G8 - СМИ

Правительство Японии открыто к обсуждению на саммите G7 во французском Биаррице перспективы возвращения России в G8, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в МИД Японии.

"По данным источников в японском МИД, власти Японии открыты к тому, чтобы обсудить на саммите лидеров G7, который начнется в субботу в Биаррице, тему возвращения России в G8", - пишет агентство.

Японское правительство "понимает важность вовлечения России в важные международные дела", рассказал агентству высокопоставленный источник в МИД Японии. В Токио приняли к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа по вопросу России и G8, подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил важность продолжения тесных консультаций с другими участниками G7 по вопросу возможного возвращения к формату G8, сообщает ЭФЭ.

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает полезным возвращение России в формат G8.

"Я думаю, было бы хорошей вещью, если бы Россия была бы там (в G8 - ИФ)", - цитирует слова президента пресс-пул Белого дома.

Накануне Трамп также заявлял, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.

На такие заявления Трампа уже отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации на Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.

Журналист CNN Кайли Атвуд сообщала в твиттере, что Трамп и Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году.

Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте еще в июне заявлял, что возвращение России в "Группу восьми" помогло бы избежать многих кризисных ситуаций.

C 2014 года G8 вернулась к проведению встреч в формате G7 - без России. Это стало реакцией участников на присоединение Крыма к РФ.

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Тэги: ЯПОНИЯ, G7, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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