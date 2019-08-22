Япония готова обсуждать возвращение России в G8 - СМИ

Правительство Японии открыто к обсуждению на саммите G7 во французском Биаррице перспективы возвращения России в G8, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в МИД Японии.
"По данным источников в японском МИД, власти Японии открыты к тому, чтобы обсудить на саммите лидеров G7, который начнется в субботу в Биаррице, тему возвращения России в G8", - пишет агентство.
Японское правительство "понимает важность вовлечения России в важные международные дела", рассказал агентству высокопоставленный источник в МИД Японии. В Токио приняли к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа по вопросу России и G8, подчеркнул он.
Собеседник агентства отметил важность продолжения тесных консультаций с другими участниками G7 по вопросу возможного возвращения к формату G8, сообщает ЭФЭ.
В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает полезным возвращение России в формат G8.
"Я думаю, было бы хорошей вещью, если бы Россия была бы там (в G8 - ИФ)", - цитирует слова президента пресс-пул Белого дома.
Накануне Трамп также заявлял, что формат G8 следует восстановить, потому что многие вопросы касаются России.
На такие заявления Трампа уже отреагировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что условия для возвращения России в G8 все еще не могут считаться выполненными.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, напомнила, что Россию исключили из G8 из-за ситуации на Украине, и указала на необходимость успехов в реализации минских договоренностей для возвращения РФ в G8.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.
Журналист CNN Кайли Атвуд сообщала в твиттере, что Трамп и Макрон в телефонном разговоре обсудили возможность приглашения России для участия в следующей встрече G7 в 2020 году.
Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте еще в июне заявлял, что возвращение России в "Группу восьми" помогло бы избежать многих кризисных ситуаций.
C 2014 года G8 вернулась к проведению встреч в формате G7 - без России. Это стало реакцией участников на присоединение Крыма к РФ.
Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть вновь снижаются на заявлениях от ФРС, Brent торгуется ниже $60 за баррель
Индонезийский ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку по итогам второго заседания подряд
Новая стратегия угольной отрасли РФ до 2035г предусматривает рост добычи с 440 млн до 550-670 млн т в год
МЧС Азербайджана потушило пожар на рынке стройматериалов в Баку
МЧС Азербайджана использует 2 вертолета для тушения пожара в Агсуинском районе
МЧС Азербайджана одобрило принятие в эксплуатацию 133 новостроек в рамках указа президента Алиева
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США