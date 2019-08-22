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Дальнее зарубежье 22.08.2019 15:16

В ЕС сочли бы признаком слабости приглашение России в G8 - СМИ

Евросоюз не поддерживает идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в "группу восьми", сообщают европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Брюсселе.

По его словам, в ЕС на данном этапе не поддерживают возможность возвращения РФ в G8, поскольку причины ее исключения из этого формата по-прежнему остаются в силе.

Он отметил, что приглашение России сейчас к возвращению в "группу восьми" стало бы "признаком слабости" и "контрпродуктивным решением".

Этот комментарий прозвучал после того, как Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8.

Французский лидер Эмманюэль Макрон накануне заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.

"Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - сказал Макрон.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили ранее в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в "группу восьми" до решения украинского кризиса.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, G8, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]