В ЕС сочли бы признаком слабости приглашение России в G8 - СМИ

Евросоюз не поддерживает идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в "группу восьми", сообщают европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Брюсселе.
По его словам, в ЕС на данном этапе не поддерживают возможность возвращения РФ в G8, поскольку причины ее исключения из этого формата по-прежнему остаются в силе.
Он отметил, что приглашение России сейчас к возвращению в "группу восьми" стало бы "признаком слабости" и "контрпродуктивным решением".
Этот комментарий прозвучал после того, как Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8.
Французский лидер Эмманюэль Макрон накануне заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.
"Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - сказал Макрон.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили ранее в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в "группу восьми" до решения украинского кризиса.
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