В ЕС сочли бы признаком слабости приглашение России в G8 - СМИ

Евросоюз не поддерживает идею президента США Дональда Трампа о возвращении России в "группу восьми", сообщают европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Брюсселе.

По его словам, в ЕС на данном этапе не поддерживают возможность возвращения РФ в G8, поскольку причины ее исключения из этого формата по-прежнему остаются в силе.

Он отметил, что приглашение России сейчас к возвращению в "группу восьми" стало бы "признаком слабости" и "контрпродуктивным решением".

Этот комментарий прозвучал после того, как Трамп несколько раз за последние дни высказался за то, чтобы рассмотреть идею возвращения РФ в G8.

Французский лидер Эмманюэль Макрон накануне заявил, что России нужно будет дать возможность вернуться в G8 после решения украинского кризиса.

"Уместно говорить о том, чтобы в итоге Россия смогла вернуться в G8. Предварительное условие для этого - выработка решения по Украине", - сказал Макрон.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, со своей стороны, заявили ранее в четверг, что не видят возможности вернуть Россию в "группу восьми" до решения украинского кризиса.