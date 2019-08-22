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Транспорт и связь 22.08.2019 14:28

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 1,7%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2019 года составил 129 млн 769,3 тыс. тонн, что на 1,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,9%, на долю госсектора – 18,1%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,4%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 8 млн 174,4 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 3,4% больше показателя января-июля 2018 года.

Морским транспортом перевезено 3 млн 563 тыс. тонн различных грузов (спад на 28,4%), автомобильным транспортом – 83 млн 181,5 тыс. тонн (рост на 2,6%), воздушным – 108,2 тыс. тонн (спад на 8,6%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 23 млн 222,5 тыс. тонн нефти (спад на 2,9%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАНСПОРТ, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]