Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле увеличились на 1,7%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2019 года составил 129 млн 769,3 тыс. тонн, что на 1,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,9%, на долю госсектора – 18,1%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-июль 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,4%.
За отчетный период по железной дороге перевезено 8 млн 174,4 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 3,4% больше показателя января-июля 2018 года.
Морским транспортом перевезено 3 млн 563 тыс. тонн различных грузов (спад на 28,4%), автомобильным транспортом – 83 млн 181,5 тыс. тонн (рост на 2,6%), воздушным – 108,2 тыс. тонн (спад на 8,6%).
По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 23 млн 222,5 тыс. тонн нефти (спад на 2,9%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Алиев присвоил высшие воинские звания двум офицерам Особой Госслужбы охраны Азербайджана
ГТК Азербайджана пресек контрабанду 46,6 тыс. сигарет
На западе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 4
Азербайджан и Кыргызстан обсуждают детали проекта строительства парка и школы в Бишкеке
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Парламент Косово объявил о самороспуске
Турецкий наблюдательный полностью окружен сирийскими военными в Идлибе - СМИ
ВВС Сирии обстреляли место дислокации турецкого наблюдательного пункта в Идлибе - СМИ
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»
“Vien Group” стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США