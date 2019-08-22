ВВС Сирии обстреляли место дислокации турецкого наблюдательного пункта в Идлибе - СМИ

Самолеты сирийской правительственной армии открыли огонь по району, в котором расположен наблюдательный пункт турецких военных в провинции Идлиб, сообщают турецкие СМИ.

Речь идет о пункте номер восьемь, расположенном в районе Аль-Сирман близ города Маарат-эн-Нуман. Огонь, по данным турецких журналистов, велся из пулеметов. При этом обстрел характеризуется как беспокоящий, а не подавляющий.

Агентство "Анадолу" сообщает, что в результате обстрела никто не пострадал.

Наблюдатели отмечают, что Маарат ан-Нуман может стать следующей целью наступления сирийских правительственных сил. Через этот город, как и через уже освобожденный военными Хан-Шейхун, проходит стратегически важная автомагистраль, соединяющая Дамаск с Алеппо.

Хан-Шейхун считался основным оплотом террористов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции в Идлибе.

Ранее сообщалось о проблемах на турецком наблюдательном посту номер девять. Он расположен близ Хан-Шейхуна и на данный момент полностью окружен сирийскими правительственными войсками, проводящими операции против экстремистов в Иблибе.