Импорт в I полугодии сигарет в Азербайджан из России сократился на 48,5%, с Украины – на 20,6%

Импорт в Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года сигарет составил на сумму $40 млн 211,67 тыс., что на 27,5% меньше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $36 млн 58,25 тыс. (спад на 20,6% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 89,7% поставок сигарет в Азербайджан.
Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-июне составил на сумму $3 млн 156,07 тыс. (спад на 48,5%).
Импорт сигарет также осуществлялся из Белоруссии - на $997,36 тыс. (спад на 74%).
Импорт в Азербайджан в 2018 году сигарет составил на сумму $152 млн 391,89 тыс., что на 4,7% меньше показателя 2017 года.
Б.Рустамбеков
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