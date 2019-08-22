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Бизнес и законодательство 22.08.2019 14:38

Импорт в I полугодии сигарет в Азербайджан из России сократился на 48,5%, с Украины – на 20,6%

Импорт в Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года сигарет составил на сумму $40 млн 211,67 тыс., что на 27,5% меньше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, основным поставщиком сигарет в Азербайджан в отчетном периоде являлась Украина. В частности, из Украины импортировано сигарет на сумму $36 млн 58,25 тыс. (спад на 20,6% - ИФ). В целом, на импорт из Украины пришлось 89,7% поставок сигарет в Азербайджан.

Кроме этого, импорт в Азербайджан сигарет из России в январе-июне составил на сумму $3 млн 156,07 тыс. (спад на 48,5%).

Импорт сигарет также осуществлялся из Белоруссии - на $997,36 тыс. (спад на 74%).

Импорт в Азербайджан в 2018 году сигарет составил на сумму $152 млн 391,89 тыс., что на 4,7% меньше показателя 2017 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СИГАРЕТЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]