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Бизнес и законодательство 22.08.2019 14:55

Минналогов Азербайджана в январе-июле зарегистрировало свыше 7 тыс. компаний с местным капиталом

Доля ООО с местным капиталом, зарегистрированных в Азербайджане в январе-июле 2019 года в электронной форме, составила 86,7%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.

"В течение 7 месяцев 2019 года в Азербайджане было зарегистрировано 7,116 тыс. ООО с местным капиталом, из которых 6,167 тыс. воспользовались услугой электронной регистрации", - отметили в Минналогов.

Минналогов в первом квартале текущего года полностью завершило всю необходимую работу по облегчению процедуры регистрации бизнеса. В результате число процедур снизилось с 3 до 1, тогда как время, затрачиваемое на данный процесс - до 20 минут. Число документов и взносы были сведены к нулю.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИННАЛОГОВ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]