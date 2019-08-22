Минналогов Азербайджана в январе-июле зарегистрировало свыше 7 тыс. компаний с местным капиталом

Доля ООО с местным капиталом, зарегистрированных в Азербайджане в январе-июле 2019 года в электронной форме, составила 86,7%, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве налогов.
"В течение 7 месяцев 2019 года в Азербайджане было зарегистрировано 7,116 тыс. ООО с местным капиталом, из которых 6,167 тыс. воспользовались услугой электронной регистрации", - отметили в Минналогов.
Минналогов в первом квартале текущего года полностью завершило всю необходимую работу по облегчению процедуры регистрации бизнеса. В результате число процедур снизилось с 3 до 1, тогда как время, затрачиваемое на данный процесс - до 20 минут. Число документов и взносы были сведены к нулю.
А.Мамедов
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