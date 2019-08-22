Киргизский депутат из партии Атамбаева подозревается в захвате заложников

Ирина Карамушкина, депутат киргизского парламента от основанной бывшим президентом страны Алмазбеком Атамбаевым Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), подозревается в захвате заложников во время столкновений 7-8 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком.

"Ирине Карамушкиной вручено уведомление о подозрении в совершении преступления согласно статьи 244 (захват заложников) УК Киргизии", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Со своей стороны зампред СДПК Карамушкина на своей странице в социальной сети назвала происходящее "полным правовым коллапсом и беспределом власти".

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента республики Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

По официальным данным, по подозрению в захвате заложников были задержаны член политсовета Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Фарид Ниязов и четыре члена созданного в поддержку Атамбаева "Народного штаба".

20 августа суд продлил арест Атамбаева до 26 октября. Решением суда на 120 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Атамбаеву и членам его семьи, был наложен арест.

Сообщалось, что бывший президент Киргизии подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции и незаконном обогащении.