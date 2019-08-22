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Дальнее зарубежье 22.08.2019 16:05

Южная Корея выйдет из соглашения с Японией по обмену разведданными

Южная Корея решила отказаться от соглашения по обмену разведывательной информацией с Японией, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на канцелярию президента Южной Кореи.

В Сеуле отметили, что экспортные ограничения, введенные ранее Японией, вызвали серьезные изменения в условиях сотрудничества по безопасности с Токио. В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам, сообщает агентство "Ренхап".

Проинформировать Токио по дипломатическим каналам о выходе из "Соглашения об общей безопасности военной информации", предполагающего обмен военными разведданными между Японией и Южной Кореей, Сеул планирует до 24 августа, отмечает "Ренхап".

Такое решение, как ожидается, дополнительно усугубит разногласия между Сеулом и Токио, отмечает агентство AP.

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

Позже кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце августа.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет экономическое сотрудничество двух стран.

В Токио, в свою очередь, отметили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

После этого власти Южной Кореи в качестве ответной меры решили убрать Японию из списка стран с минимальными торговыми ограничениями.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, РАЗВЕДДАННЫЕ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]