Премьер-министр Эстонии оставил на усмотрение местного самоуправления вопрос установки копии памятника эстонским эсэсовцам

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) высказал мнение, что обсуждение Ляэнераннаским (Laaneranna) волостным собранием вопроса об установке копии памятника эстонским солдатам CC входит в компетенцию местного самоуправления.

"Это решение местного самоуправления. Это его территория, его земля, им это решать, и так оно и должно быть", - заявил глава правительства в четверг на пресс-конференции в Таллине.

Комментируя намеченное на четверг обсуждение волостным собранием инициативы НКО "Клуб друзей эстонского легиона" установить в поселке Лихула (Lihula) копию памятника эсэсовцам, он отметил, что оригинал памятника, стоявший ранее в Лихула, сейчас находится в музее, "и там он и останется".

Впервые памятник солдату с эмблемой 20-й эстонской дивизии СС был установлен в 2002 году в Пярну. На монументе была выбита надпись: "Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и за восстановление независимости Эстонии". После серии протестов памятник был демонтирован, но в 2004 году его вновь установили в Лихула на местном кладбище.

Под международным давлением правительство Эстонии распорядилось убрать монумент, что вызывало акции протеста. Копия памятника, которую хотят установить сейчас, отличается от оригинала, хранящегося в Музее борьбы за свободу Эстонии в Лагеди (Lagedi) - с нее убран нацистский знак.

В июле посольство России в Эстонии осудило планы установки памятника, назвав это "оскорблением памяти всех погибших в борьбе с фашистской нечистью на эстонской земле". Особенно кощунственными выглядят попытки героизации эсэсовцев в Эстонии в год 75-летия ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков, отметили в посольстве.