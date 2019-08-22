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ТЭК 22.08.2019 15:14

Нефть перешла к росту, Brent подорожала до $60,6 за баррель

Нефтяной рынок, снижавшийся утром в четверг, изменил направление и перешел к росту в ожидании сигналов от центробанков мира о грядущих мерах стимулирования экономики.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 подорожали на $0,33 (0,55%) - до $60,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,31 (0,56%) - до $55,99 за баррель.

Накануне нефть подешевела на отчете Минэнерго США, указавшем на первое за три недели сокращение запасов нефти в Штатах, и в то же время на неожиданный рост запасов продуктов нефтепереработки.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 312 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,61 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 200 тыс. баррелей.

Участники мировых финансовых рынков ждут старта ежегодного симпозиума Федеральной резервной системы (ФРС) в Джексон-Хоуле, на который соберутся представители крупнейших центробанков мира.

В частности, в пятницу запланировано выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, и трейдеры ждут от него сигналов в отношении дальнейшей политики американского ЦБ.

"Нефть постепенно дорожает, но мне кажется, что рынку не хватает уверенности, - сказал глава отдела стратегии на сырьевых рынках в Saxo Bank Оле Хансен. - Инвесторы заняли выжидательную позицию перед выступлением Пауэлла, поскольку его речь может отразиться на аппетите к риску. Пока это важнее для рынка, чем фундаментальные показатели".

Тем временем протокол заседания ФРС от 30-31 июля, опубликованный в среду, показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]