Россиянам понравилась идея перехода на 4-дневную рабочую неделю - опрос

Практически каждый второй работающий россиянин (49%) считает правильным идею сокращения рабочей недели с пяти до четырёх дней, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, около трети сограждан (31%) считают, что сокращать рабочую неделю не стоит, и каждый пятый россиянин не определился с тем, какая рабочая неделя удобнее - пятидневная или четырехдневная.

Исследование показало, что в случае введения в РФ четырехдневной рабочей недели треть россиян предпочтут новый выходной день проводить в кругу семьи. Каждый пятый будет использовать высвободившееся время для поиска возможностей дополнительного заработка.

По данным Superjob.ru, если в обозримом будущем россияне будут работать четыре дня в неделю, то 16% респондентов дополнительный выходной предпочтут использовать исключительно для отдыха, 15% опрошенных захотят посвятить третий выходной день самообразованию и изучению иностранных языков, 2% сограждан будут заниматься своим здоровьем и посещать врачей, и столько же респондентов будут читать книги.

Опрос был проведён в августе среди 1600 респондентов, представляющих экономически активное население России.

Предложение о введении четырехдневной рабочей недели выдвинула ранее Федерация независимых профсоюзов России, отправив его в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Аналогичную идею озвучил лидер "Единой России", председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на генеральной конференции по Международной организации труда в июне 2019 года. Медведев отметил, что развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников предприятий.