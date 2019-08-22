Растущая зависимость угольной отрасли от экспорта создает риски из-за волатильности мировых рынков и логистики - Путин

Президент РФ Владимир Путин видит риски в растущей зависимости угольной промышленности РФ от экспорта.

"Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - сказал он на встрече с губернаторами угледобывающих регионов.

"И второе: у наших конкурентов, здесь уже было о них сказано - это Австралия, это Индонезия - там у них логистические условия лучше, чем у нас. Потому что они (центры добычи - ИФ) находятся ближе к местам отгрузки, и логистическая составляющая у них меньше", - пояснил глава государства, отметив, что "мы это все должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов".

По его словам, в прошлом году внутреннее потребление угля в России выросло до 180 млн тонн, на экспорт было отправлено 210 млн тонн.