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СНГ 22.08.2019 15:17

Растущая зависимость угольной отрасли от экспорта создает риски из-за волатильности мировых рынков и логистики - Путин

Президент РФ Владимир Путин видит риски в растущей зависимости угольной промышленности РФ от экспорта.

"Растущая зависимость от внешних рынков создает определенные риски, имею в виду волатильность этих внешних рынков", - сказал он на встрече с губернаторами угледобывающих регионов.

"И второе: у наших конкурентов, здесь уже было о них сказано - это Австралия, это Индонезия - там у них логистические условия лучше, чем у нас. Потому что они (центры добычи - ИФ) находятся ближе к местам отгрузки, и логистическая составляющая у них меньше", - пояснил глава государства, отметив, что "мы это все должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов".

По его словам, в прошлом году внутреннее потребление угля в России выросло до 180 млн тонн, на экспорт было отправлено 210 млн тонн.

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Тэги: РОССИЯ, УГОЛЬ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]