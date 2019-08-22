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АПК 22.08.2019 15:21

Азербайджан в I полугодии купил у Казахстана около 225 тыс. тонн пшеницы

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года закупил 224,7 тыс. тонн пшеницы из Казахстана, сообщают казахстанские СМИ.

Азербайджан расположился на третьей строчке по объему импорта казахстанской пшеницы в январе-июне текущего года.

Согласно данным Госкомстата Азербайджана, страна в январе-июне импортировала 576,5 тыс. тонн пшеницы. Таким образом, доля казахстанской пшеницы в импорте в Азербайджан составляет 39%.

В целом, Казахстан в январе-июне экспортировал 3 млн тонн пшеницы на $532,9 млн. При этом объем экспорта пшеницы по сравнению с январем-июнем 2018 года сократился на 2,6%, выручка - возросла на 16,2%.

Среди основных покупателей казахстанской пшеницы в отчетном периоде также были: Узбекистан – 1,1 млн тонн, Таджикистан - 520,9 тыс. тонн, Азербайджан – 224,7 тыс. тонн, Китай - 197,3 тыс. тонн, Туркменистан - 171,8 тыс. тонн, Афганистан - 135,5 тыс., Турция - 110,5 тыс. тонн, Италия - 106,4 тыс. тонн, Россия - 94,3 тыс. тонн, в Кыргызстан - 85 тыс. тонн, Грузия – 48,8 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПШЕНИЦА, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]