Азербайджан в I полугодии купил у Казахстана около 225 тыс. тонн пшеницы

Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года закупил 224,7 тыс. тонн пшеницы из Казахстана, сообщают казахстанские СМИ.
Азербайджан расположился на третьей строчке по объему импорта казахстанской пшеницы в январе-июне текущего года.
Согласно данным Госкомстата Азербайджана, страна в январе-июне импортировала 576,5 тыс. тонн пшеницы. Таким образом, доля казахстанской пшеницы в импорте в Азербайджан составляет 39%.
В целом, Казахстан в январе-июне экспортировал 3 млн тонн пшеницы на $532,9 млн. При этом объем экспорта пшеницы по сравнению с январем-июнем 2018 года сократился на 2,6%, выручка - возросла на 16,2%.
Среди основных покупателей казахстанской пшеницы в отчетном периоде также были: Узбекистан – 1,1 млн тонн, Таджикистан - 520,9 тыс. тонн, Азербайджан – 224,7 тыс. тонн, Китай - 197,3 тыс. тонн, Туркменистан - 171,8 тыс. тонн, Афганистан - 135,5 тыс., Турция - 110,5 тыс. тонн, Италия - 106,4 тыс. тонн, Россия - 94,3 тыс. тонн, в Кыргызстан - 85 тыс. тонн, Грузия – 48,8 тыс. тонн.
Б.Рустамбеков
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