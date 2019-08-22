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Дальнее зарубежье 22.08.2019 16:26

Высочайший небоскреб Японии построют в Токио к 2023 году

Японская компания Mori Building планирует к 2023 году возвести небоскреб высотой 330 метров, сообщает агентство ЭФЭ.

В сообщении отмечается, что этот небоскреб станет самым высоким зданием в Японии. В настоящее время таким объектом считается 300-метровая высотка в Осаке.

В небоскребе из стекла и стали будут располагаться как жилые, так и офисные помещения.

Он будет возводиться в центральном районе Токио и станет одним из объектов в комплексе зданий, куда также войдут отель и международная школа.

Однако этот небоскреб не так долго будет носить звание самого высокого здания Японии. Ожидается, что в 2027 году компания Mitsubishi Estate возведет еще более высокое здание - 390 метров - недалеко от токийского вокзала.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НЕБОСКРЕБ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]