Высочайший небоскреб Японии построют в Токио к 2023 году

Японская компания Mori Building планирует к 2023 году возвести небоскреб высотой 330 метров, сообщает агентство ЭФЭ.

В сообщении отмечается, что этот небоскреб станет самым высоким зданием в Японии. В настоящее время таким объектом считается 300-метровая высотка в Осаке.

В небоскребе из стекла и стали будут располагаться как жилые, так и офисные помещения.

Он будет возводиться в центральном районе Токио и станет одним из объектов в комплексе зданий, куда также войдут отель и международная школа.

Однако этот небоскреб не так долго будет носить звание самого высокого здания Японии. Ожидается, что в 2027 году компания Mitsubishi Estate возведет еще более высокое здание - 390 метров - недалеко от токийского вокзала.