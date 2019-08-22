Старшеклассники в Гонконге провели акцию в поддержку политических реформ

Несколько сотен учеников старших классов вышли на улицы Гонконга на акцию в поддержку политических реформ, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Школьники собрались на площади Эдинбург-плейс в центре Гонконга, где они скандировали лозунг: "Свободу Гонконгу". Также старшеклассники призывали к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Затем участники акции разбились на группы, чтобы обсудить политическое будущее Гонконга, сообщает агентство.
Подростки были одеты в темную одежду, с собой у них были зонты - символ протестного движения в Гонконге.
В Гонконге уже более двух месяцев проходят акции протеста. Они начались из-за планов властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. Власти в результате отказались от принятия закона, однако протесты продолжились.
В пятницу протестующие планируют в рамках протестов выстроиться в живую цепь, пересекающую Гонконг.
Баку выразил протест генсеку ООН по факту распространения Арменией бумаг сепаратистского режима в Карабахе – МИД Азербайджана
Баку и Китай обсуждают вопросы развития ВТС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
Цены на нефть вновь снижаются на заявлениях от ФРС, Brent торгуется ниже $60 за баррель
Индонезийский ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку по итогам второго заседания подряд
Новая стратегия угольной отрасли РФ до 2035г предусматривает рост добычи с 440 млн до 550-670 млн т в год
МЧС Азербайджана потушило пожар на рынке стройматериалов в Баку
МЧС Азербайджана использует 2 вертолета для тушения пожара в Агсуинском районе
МЧС Азербайджана одобрило принятие в эксплуатацию 133 новостроек в рамках указа президента Алиева
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США