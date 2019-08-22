Старшеклассники в Гонконге провели акцию в поддержку политических реформ

Несколько сотен учеников старших классов вышли на улицы Гонконга на акцию в поддержку политических реформ, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Школьники собрались на площади Эдинбург-плейс в центре Гонконга, где они скандировали лозунг: "Свободу Гонконгу". Также старшеклассники призывали к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Затем участники акции разбились на группы, чтобы обсудить политическое будущее Гонконга, сообщает агентство.

Подростки были одеты в темную одежду, с собой у них были зонты - символ протестного движения в Гонконге.

В Гонконге уже более двух месяцев проходят акции протеста. Они начались из-за планов властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. Власти в результате отказались от принятия закона, однако протесты продолжились.

В пятницу протестующие планируют в рамках протестов выстроиться в живую цепь, пересекающую Гонконг.