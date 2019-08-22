BTB Bank создал департамент цифрового банкинга

В азербайджанском BTB Bank создан департамент цифрового банкинга, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Директором департамента назначен Павел Карпенко. Он возглавит процессы программирования и цифрового развития», - отметили в банке.
Карпенко с отличием закончил факультет прикладной математики в Азербайджанской государственной нефтяной академии. Обладает опытом работы в ИТ управлении, информационной безопасности, цифровой трансформации бизнес процессов и сервисов в банке. Прошёл профессиональный путь от ведущего разработчика программного обеспечения до директора департамента в Muganbank.
Как сообщалось ранее, Bank BTB утвердил новую стратегию на 2019-2021-гг, в рамках которой банк сфокусировался на предоставлении новейших цифровых решений, направленных на обеспечение бизнес потребностей клиентов банка.
Основная цель адаптация и внедрение альтернативных цифровых каналов в существующие процессы для обеспечения безопасности, удобства и оперативности производимых операций и процессов.
Напомним, что в рамках нового стратегического плана в Bank BTB создан ряд новых департаментов и произведены соответствующие назначения руководителей.
ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.
А.Мамедов
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