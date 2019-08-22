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Финансы 22.08.2019 15:31

BTB Bank создал департамент цифрового банкинга

В азербайджанском BTB Bank создан департамент цифрового банкинга, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Директором департамента назначен Павел Карпенко. Он возглавит процессы программирования и цифрового развития», - отметили в банке.

Карпенко с отличием закончил факультет прикладной математики в Азербайджанской государственной нефтяной академии. Обладает опытом работы в ИТ управлении, информационной безопасности, цифровой трансформации бизнес процессов и сервисов в банке. Прошёл профессиональный путь от ведущего разработчика программного обеспечения до директора департамента в Muganbank.

Как сообщалось ранее, Bank BTB утвердил новую стратегию на 2019-2021-гг, в рамках которой банк сфокусировался на предоставлении новейших цифровых решений, направленных на обеспечение бизнес потребностей клиентов банка.

Основная цель адаптация и внедрение альтернативных цифровых каналов в существующие процессы для обеспечения безопасности, удобства и оперативности производимых операций и процессов.

Напомним, что в рамках нового стратегического плана в Bank BTB создан ряд новых департаментов и произведены соответствующие назначения руководителей.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

А.Мамедов

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Тэги: БАНК, ДЕПАРТАМЕНТ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]