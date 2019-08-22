Макрон заявил о готовности к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил перед переговорами с британским премьером Борисом Джонсоном, что Европа готовится ко всем вариантам выхода Великобритании из ЕС, в том числе без заключения соглашения.
"Мы со своей стороны готовимся ко всем сценариям выхода Великобритании, в том числе без соглашения, даже если это не то, чего бы мы хотели в действительности", - сказал Макрон на пресс-конференции в Париже.
"Но я уверен, что будущее Великобритании тесно связано с Европой", - добавил французский лидер.
Он добавил, что даже после выхода Великобритании "отношения между нашими двумя странами останутся неизменными".
Президент Франции отметил, что Париж не намерен самостоятельно пересматривать условия соглашения о Brexit между Великобританией и ЕС.
"Ни один из членов Европейского союза не может отдельно вести переговоры об этом соглашении", - указал Макрон.
Макрон добавил, что за остающееся до крайнего срока Brexit время технически "сложно выработать соглашение, которое бы в корне отличалось от уже согласованного".
Борис Джонсон добивается новых переговоров по условиям Brexit, однако в ЕС предупреждают, что не собираются идти на это и считают оптимальными договоренности, которые были достигнуты ранее. Эти договоренности согласовало с Брюсселем прежнее британское правительство. Однако парламент Великобритании отказался их ратифицировать.
Джонсон также обещает, что выведет свою страну из ЕС до конца октября, вне зависимости от того, будет ли достигнуто новое соглашение с Брюсселем.
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